Il Pescia ha due risultati su tre per poter ottenere la salvezza

Il Pescia porta a termine la prima parte della sua importante missione. Vincendo per 2-1 col Selvatelle, i rossoneri chiudono la regular season con 29 punti, ed al quartultimo posto. La squadra di mister Michelotti giocherà così in casa il play-out in gara secca contro lo Spedalino Le Querci, con la possibilità di avere due risultati su tre a disposizione, per potersi salvare. L’allenatore del Pescia dice: "Abbiamo portato a termine con successo la prima parte della nostra missione. Adesso ci attende questa partita secca, che è sempre difficile da preparare ed affrontare. La prepareremo nel miglior modo possibile, cercando di recuperare tutte le energie fisiche e mentali, necessarie per giocare gare come queste. Gare che, secondo il mio modesto parere personale, non hanno senso di esistere in Prima Categoria. Dopo una lunga stagione, piena di stress, non puoi avere uno strascico, andando a giocare match ricchi di tensione come questi, dove magari una squadra che è arrivata dopo di te, si prepara mentalmente e fisicamente nelle ultime giornate, per andare a fare i play-out ed eventualmente vincerli".