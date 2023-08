Il Montecatini in campo Via alla preparazione

Stamani alle 9 : inizia la stagione del campionato di Eccellenza del Valdinievole Montecatini Calcio. Parte a ranghi ridotti, ma solo per qualche giorno, la stagione 2023-2024 allenata da mister Leonardo Tocchini e soci con il ritrovo allo stadio Daniele Mariotti. Dopo la consegna agli atleti di maglie e attrezzature varie prenderanno il via anche le prime attività ginniche, non tutti i giocatori saranno presenti in quanto qualcuno è ancora in vacanza ma dalla prossima settimana tutti saranno agli ordini del tecnico lucchese per iniziare a sudare per prepararsi a pensare anche alle sfide di precampionato per arrivare pronti anche in Coppa. Se la prima squadra parte già oggi, lunedì 7 sarà il turno anche della formazione juniores, rinnovata in tutti i reparti in modo da essere un valido polmone per la formazione maggiore. Il tecnico Daniele Lucherini conta molto sui suoi giovani ragazzi: "Partiamo presto – ha commentato – perché questi ragazzi hanno dimostrato qualità importanti e li voglio pronti per il "Settembre Lucchese", classico appuntamento di inizio stagione agonistica dove i sorteggi ci hanno inserito nel girone con Bellaria Cappuccini e Pieve Fosciana".

Stefano Incerpi