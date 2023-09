Il Monsummano può già sorridere

Il primo successo in campionato dell’Intercomunale Monsummano è arrivato nel derby contro il Casalguidi ed è stato una vera iniezione di fiducia. Il 2-0 con reti di Pagnotta e Antonelli fa sorridere il direttore sportivo Daniele Fanucci: "E’ stata una bella vittoria su un campo difficile. Nel primo tempo la gara è stata molto equilibrata, ma non bellissima. Noi non abbiamo rischiato nulla. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Abbiamo trovato il gol, con Pagnotta. E poi tutto quanto ci è venuto più facile e così è arrivato anche il raddoppio di Antonelli. Questa vittoria ci voleva davvero. Un po’ per il morale e un po’ anche perché siamo una neopromossa. Le vittorie infatti aiutano a dare tanta autostima e fiducia".

Simone Lo Iacono