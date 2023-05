Il derby alla Cestistica Balde finisce al tappeto

La Cestistica ce la mette tutta, e saluta il campionato con una gran prestazione, coronata da una meritata vittoria nel derby del Palafiume, riscattando la sconfitta interna subita nell’ultimo turno del girone di andata per mano dei padroni di casa, i Wildcats Chiesina targati Best Drive Balda Pneumatici. La partita, come sempre molto sentita, vede i rossoverdi conquistare fin dalle prime battute un margine di vantaggio che, poi, sono bravi a difendere fino all’intervallo lungo; la banda affidata all’ex di turno, Bruno Ialuna, chiude la prima metà gara sul +5. Al rientro dagli spogliatoi, Sodini e compagni sono più carichi e determinati che mai, e fanno la voce grossa con Lupi e Ponzo, che colpiscono dalla lunga distanza, e Niccolai e Vannini, che sotto canestro, vanno a segno con facilità. I padroni di casa faticano a tenere a bada i lunghi ospiti, tengono botta Landi e Cosimo Pinzani. Ma, ancora una volta, sono deficitarie per percentuali al tiro, in particolare dalla lunga distanza. Solo nell’ultimo quarto i rossoverdi, potendo contare su un vantaggio rassicurante, si sono rilassati, e i chiesinesi ne hanno approfittato per rosicchiare parte dello svantaggio.

Emanuele Cutsodontis