Il Casalguidi è in forma: "E non ci fermiamo qua"

Dopo il successo in trasferta contro il Pieve Fosciana, il Casalguidi è carico in vista del big match del girone A di Promozione contro la capolista, in coabitazione con la Lampo Meridien, San Piero a Sieve. Nell’1-3 rifilato al Pieve sono stati decisivi i cambi di mister Benesperi. Dopo la rete di Paccagnini, il Casalguidi era stato raggiunto da Turri. Poi è arrivato il colpo di coda grazie alla spinta dei subentrati. Le marcature siglate da Andrea Bonfanti e Ghimenti hanno messo fine ad un match dominato da un Casalguidi adesso arrivato a quota 6 punti in classifica (2 vittorie e 1 sconfitta) e pronto per l’operazione aggancio al San Piero a Sieve, distante 3 punti. "Quella contro il Pieve Fosciana è stata una bella vittoria - analizza Benesperi -. Non è stato semplice però riuscire a conquistarla, anche perché nel secondo tempo abbiamo subito quasi immediatamente il gol del pari, dopo un primo tempo giocato bene, in cui siamo andati in vantaggio con pieno merito. Siamo stati però molto bravi a riportarla sui binari nostri, segnando con grande merito prima il gol del nuovo vantaggio e poi il definitivo tre a uno".

Benesperi sottolinea lo spirito di questo Casalguidi e non nasconde la voglia di vedere una squadra sempre più ambiziosa: "Questa squadra, sin dagli anni passati, si è sempre conquistata col sudore ogni cosa sul campo. Quest’anno vogliamo un po’ alzare l’asticella. Giochiamo in un torneo di buona qualità e vogliamo dimostrare di poterci stare e di meritarci questo contesto. Vorremmo arrivare ad un livello in cui le partite le conduciamo e le indirizziamo come piace a noi. Questa cosa non ci è riuscta contro il Monsummano, mentre contro il Pieve Fosciana ho visto davvero buone cose. Dobbiamo continuare così. Domenica sarà davvero un big match e non vogliamo deludere".

