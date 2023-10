Il big match è fra Dany Quarrata e Use Empoli

Quarrata, Bottegone e Monsummano, tutti in campo oggi, sabato 28 ottobre. L’Endiasfalti Agliana, che avrebbe dovuto scendere in campo a Siena contro la Mens Sana, riposerà per l’indisponibilità del palazzetto senese: la gara, valida per il quinto turno d’andata del girone B del campionato di serie C, sarà recuperata mercoledì 15 novembre con inizio alle 20.45, sempre nella città del Palio.

La quinta giornata d’andata del torneo di serie B Interregionale ha in cartellone il big-match tra il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, secondo con 6 punti assieme a Lucca e Cecina, e la capolista a punteggio pieno (8) Computer Gross Use Basket Empoli: palla a due alle 21 al PalaMelo. Squadra mobiliera al completo e pubblico delle grandi occasioni: certo, la formazione empolese è una vera e propria corazzata della categoria, ma sarà una di quelle serate che tutti i cestisti si augurano di poter vivere prima o poi e in questo contesto tutto può davvero succedere. Coach Tonfoni è fiducioso nei mezzi dei suoi: non sarà semplice, ma quello che è sicuro è che il suo Dany Basket proverà a fare lo sgambetto a Empoli.

In serie C, girone A, la Valentina’s Camicette Bottegone sarà di scena, dalle 18.30 a Sansepolcro, contro la Romolini Immobiliare Dukes. "Giocheremo nel bellissimo palasport di Sansepolcro, la casa dell’Altotevere Volley – fanno sapere da Bottegone –. Gli aretini hanno 4 punti in graduatoria con una partita in più, visto che noi abbiamo già riposato, da calendario. Tutti presenti, anche Riccio, che pur espulso con Prato ha ricevuto soltanto una deplorazione".

Nel girone B di C, dalle 21 al palasport Sandro Pertini di Ponte Buggianese, sfida tra la Gioielleria Mancini Monsummano (2) e la Fides Pallacanestro Livorno (4). Obiettivo, bissare l’affermazione della settimana passata, con la Synergy Valdarno.

Gianluca Barni