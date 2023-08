Greppi e Dotto dell'Est vincono il Trotto al Sesana: Risultati e Report

All’ippodromo Snai Sesana è andato in scena l’ultimo convegno del mese di agosto con il programma del giovedì sera che ha previsto le consuete sette corse e, al centro, il premio Equality Srl, ovvero l’atto finale del Trofeo Sesana al quale partecipavano gli undici cavalli qualificatisi dalle varie eliminatorie. La corsa veniva al bacio all’unico penalizzato Dotto dell’Est: il cavallo di Michela Racca, affidato ad Antonio Greppi, coglieva una bella partenza e riusciva a sistemarsi in seconda pariglia in scia a Demone Dei Venti: una posizione ‘privilegiata’ visto che il cavallo di Gennaro Casillo andava in pressing a traguardo lontano sul battistrada Danilo Ag e lo costringeva ad un primo chilometro veloce in 1.16. Dotto dell’Est, quindi, scattava al mezzo giro finale e metteva via lo stanco Demone dei Venti e impegnava il battistrada che, malgrado le energie spese, vendeva ancora cara la pelle e cedeva il passo solo in zona traguardo. Media di 1.15.1 sui 2060 metri per il figlio di Adrian Chip, con l’appostata Diva delle Badie che restava al terzo posto. Gran numero di Godiva Doc nel Premio Fast Pro: l’allieva di Manuele Matteini era relegata al largo dalla giocata Blancka, decisa a correre al comando, ma la svedese faceva buon viso a cattivo gioco e nell’ultimo giro metteva alle strette la battistrada e in retta passava da dominatrice a media di 1.16.7. Prestazione super con Blancka che ci provava ma ha trovato sulla sua strada una rivale in giornata di grazia. Ubi Mayor Regal era terzo su Attenti Al Lupo e su Aurora Key, come sempre molto veloce nella giravolta ma un po’ labile nel finale. Holger Ehlert e Roberto Vecchione mettevano il sigillo sulle due prove della riunione riservate ai 2 anni. Nel premio Megablud bel debutto di Fabulous Home, di cui l’allenatore tedesco è anche proprietario: la figlia di Zacon Gicon, con Roberto Vecchione ai comandi, si è dimostrata cavallina seria e ‘pragmatica’ e ha subito conquistato il comando. Si è fatta gestire tranquillamente e ha poi allungato sicura sull’ultima curva.