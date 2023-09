Gli arcieri ai regionali 3D Le medaglie pesciatine

Tante medaglie per gli arcieri pesciatini a Montevarchi, nel Crossdromo Internazionale, in occasione del 7° 3D Miravalle, valido, quest’anno, come Campionato regionale della specialità. Nelle prove di categoria, si sono registrati i successi individuali di Fedele Soria (Compagnia Arcieri Città di Pescia) fra gli Over 20 con l’arco Istintivo e di Maria Cristina Giorgetti (Sagitta Arcieri Pesaro) fra le Over 20 con il Long Bow, i secondi posti di Paola Valotti (SAP) fra le Over 20 con l’arco Compound, di Giulia Zanoboni e Paola Sacchetti, entrambe in gara per la CdP, rispettivamente fra le Under 20 arco Nudo e le Over 20 Long Bow; i terzi di Tiziana Crocioni fra le Over 20 Compound e Luciana Pennacchi fra le Over 20 arco Nudo, entrambe tesserate dalla compagnia pesciatina. Grazie a questi risultati, la squadra femminile del club di Pesaro ha chiuso al primo posto, seconda quella di Pescia, stesso piazzamento di quella maschile completata da Valerio Gianneschi, nono con il Long Bow. Nessun pesciatino ha centrato le finali Assolute fra gli specialisti del Compound; con l’Istintivo, Soria ha confermato il proprio primo posto, battendo prima Belisario Luzzi, Sei Rose, (38-10), poi in finale Marco Melucci, Avalon, (39-20). Pennacchi ha confermato il proprio terzo posto: sconfitta (28-26) nel primo turno da Cinzia Solli, Lupi Sesto Fiorentino, poi vincitrice del titolo, si è rifatta battendo (31-21) nella finale di consolazione Mara Failli, Avalon. Con il Long Bow Sacchetti è stata sorprendentemente sconfitta (20-18) nel primo turno da Simona Guerrieri (Lupi Sesto Fiorentino), ma si è rifatta nella sfida per il terzo posto superando (26-15) Sonia Brogi. Nelle finali Assolute a squadre, la squadra maschile della Città di Pescia, forte di Gianni Barducci (Compound), Gianneschi (Long Bow) e Soria (Istintivo) prima ha piegato (107-91) i Lupi Sesto Fiorentino, poi, in finale, ha battuto (78-68) le Frecce Apuane, il Mixed Team arco Nudo, con Pennacchi e Giuseppe Basile, ha sconfitto (52-40) i Lupi Sesto Fiorentino, vincendo il titolo a spese degli Arcieri Livornesi (65-55); infine, il Mixed Team Long Bow, con Gianneschi e Sacchetti, ha chiuso terzo.

Emanuele Cutsodontis