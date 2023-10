Gli Amici Miei sfidano in trasferta lo Jolo

Avanti con la settima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, con calcio d’inizio fissato per le 14.30 di domani. Iniziamo dal girone A di Prima, dove il Giovani Via Nova riceverà la visita della capolista Marginone in un incontro che si preannuncia complicato. Idem dicesi per il CQS Pistoia, che attende il Capezzano Pianore: gara non facile, ma una vittoria permetterebbe alla banda Borrelli di scavalcare i lucchesi e di raggiungere le prime posizioni. Riccardo Panati debutterà da nuovo mister del Chiazzano al Chiavacci di Prato contro il Serricciolo, mentre il Pescia è chiamato a sfruttare il fattore campo contro il Capannori per rialzarsi. Passando al girone C, il Quarrata vuole ritornare a correre e battere a Mezzana la Nuova Novoli garantirebbe agli uomini di Francesco Fabbri un passo avanti non da poco. Gli Amici Miei saranno di scena in trasferta contro lo Jolo: il nuovo mister Alessio Giugni sfida il suo recente passato.

Scendendo in Seconda, il Cintolese vuole mantenere il comando del girone E. Per riuscirci però, il gruppo di Avanzati dovrà regolare la Virtus Montale di Nencini, che non ha nelle gambe la stanchezza della Coppa Toscana in quanto il turno di mercoledì scorso è stato annullato. Basterebbe ad ogni modo anche un punto, soprattutto se il Pistoia Nord riuscisse a bloccare sul pari il Montemurlo Jolly. Attenzione però alla Montagna Pistoiese, che è a soli due lunghezze dalla prima posizione e superando a Gavinana il Prato Nord potrebbe mettere la freccia. Impegni casalinghi per San Niccolò ed Atletico Casini Spedalino, impegnati rispettivamente contro il Borgo a Buggiano e la Galcianese. C’è poi il Montale Pol. 90 Antares di scena in trasferta al Gaetano Scirea di Chiesanuova, con i locali sembrano aver trovato la quadrature del cerchio dopo un inizio balbettante. A completare il quadro del settimo turno, ecco infine Olimpia Quarrata-San Felice e La Querce-Montalbano Cecina.

Giovanni Fiorentino