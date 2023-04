Gli Aironi in volo sul record Eguagliati i tredici successi

La Fabo Herons è scesa in campo domenica sera al PalaTerme contro Oleggio conoscendo già i risultati di Piombino, Legnano e Vigevano, dirette concorrenti degli "aironi" nella corsa alle posizioni in classifica che vanno dalla terza alle quinta, e quindi con un surplus di pressione sulle spalle. Pressione che non sembra essere stata minimamente avvertita da Natali e compagni, bravi a non ripetere gli errori dell’andata e a non farsi imbrigliare dai ritmi bassi della squadra piemontese: "Con Carpanzano indisponibile avevo a disposizione un esterno in meno, ho deciso di provare Nnabuife in quintetto per pareggiare i centimetri di Ingrosso, Colussa e Giacomelli, il quale è un tre atipico perché molto alto e bravo in post basso – spiega coach Barsotti - Dopo un primo quarto così e così le nostre rotazioni ci hanno permesso di cambiare marcia: ormai abbiamo questo assetto consolidato con giocatori come Dell’Uomo, Bechi e Giannini, oltre a Lorenzetti, che entrano dalla panchina e ci garantiscono grande energia esolidità. A metà secondo quarto ho visto gli avversari molto stanchi, anche per problemi di rotazioni corte causa infortuni di alcuni elementi, ne abbiamo approfittato per spingere ancora di più sull’acceleratore e prendere il largo. Questo ci ha permesso di gestire con tranquillità il finale di gara, ho potuto distribuire i minuti lungo tutti gli effettivi a disposizione e ci siamo tenuti alla larga dai problemi di falli. Siamo molto contenti, è stata una vittoria importante, anche a livello di classifica". Una vittoria che permette agli Herons di eguagliare il record stagionale di successi consecutivi di tutta la B, stabilito da Rieti, corazzata del Girone C: "E’ un traguardo che ci rende enormemente orgogliosi, considerando che siamo pur sempre una neopromossa", afferma il condottiero degli "aironi".

Filippo Palazzoni