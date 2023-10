Giuseppe Massaro campione d’Italia

Giuseppe Massaro ancora protagonista nella “Obstacle course race“. Dopo essere stato protagonista in Nazionale questa estate, l’atleta monsummanese ha messo le mani sul titolo italiano di categoria 35-39 della corsa a ostacoli, una gara di corsa prevalentemente da effettuarsi su circuiti sterrati, a volte impervi, fra boschi e fiumi, con l’obbligo del superamento di ostacoli artificiali disseminati lungo tutto il percorso di gar, compresi passaggi tra acqua, fango e prove in sospensione.

A Figline, in provincia di Firenze, nelle finali nazionali denominate “Inferno Run Like Hell”, Massaro, premiato lo scorso anno con un riconoscimento dall’Associazione Sviluppo Valdinievole in quanto promotore del territorio, ha nuovamente dato spettacolo, tornando a far parlare di sé.

Nella finale standard della lunghezza di 12 km con 32 ostacoli è sceso in campo per difendere il titolo dello scorso anno, per poi partecipare alla gara short di 3 km e 17 ostacoli, dove partecipano i migliori atleti italiani. Dopo aver disputato tre gare di qualificazione, Massaro non è riuscito a concedere il bis nella finale standard, chiudendo al terzo posto, ma il meglio doveva ancora venire per l’atleta monsummanese. "Ero andato per difendere il titolo dell’anno prima nella 12 km standard e sono rimasto con l’amaro in bocca dato che ero in testa prima di incappare in un piccolo errore - spiega Massaro -. Il giorno dopo volevo rifarmi e, anche se non era la gara in cui sono specialista, ho battagliato con il coltello tra i denti, diventando campione italiano M35".

Una finale secca chiusa in trionfo dunque per Massaro che si è confermato ad alti livelli, dopo che sempre lo scorso anno aveva preso parte, con la Nazionale, ai campionati europei OCR che si erano svolti a giugno 2022 a Tesero (Trento) in Val di Fiemme. Massaro era stato scelto tra i dieci velocisti in Italia, entrando a far parte di una ristretta selezione di atleti che si erano sfidati in un contesto internazionale con tremila partecipanti di tutti gli Stati europei.