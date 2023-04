Giovanissimi nel Trofeo Incanto Liberty: Team Valdinievole fra i protagonisti

Un bel successo per l’apertura della stagione ciclistica dei giovanissimi. In 140 hanno preso parte nel parco delle Terme al Trofeo Incanto Liberty organizzato dal Gs Le Casette con ritrovo presso le Terme Tamerici su un circuito di circa 800 metri immerso nel verde. La gara era valevole come prima prova del Campionato provinciale di società tra le quali in bella evidenza su pone il Team Valdinievole oltre al sodalizio aretino della Polisportiva Albergo.

Categoria G1: 1. Francesco Berton (Team Valdinievole); 2. Dario Coppola (Albergo); 3. Marco Franzese (Uc Empolese): 4. Capitoni; 5. Cannizzaro. G2: 1. Martino Brandini (Albergo); 2. Biagio Niccolò Calò (GCT Asd); 3. Lorenzo Salvadori (Albergo); 4. Bellucci; 5. Mannini. G3: 1. Elia Simi (Albergo); 2. Lorenzo Milani (Vaiano Bike); 3. Damiano Borri (idem); 4. Conti; 5. Picariello. G4: 1. Lorenzo Cantini (Vc Empoli); 2. David Gentili (Gastone Nencini); 3. Eracle Seneci (idem); 4. Velaj; 5.Vannucci. G5: 1. Mattia Meniconi (Albergo); 2. Francesco Conte (Vc Empoli); 3. Giulio Bisacci (Pol. Milleluci); 4. Cavallini; 5. Bellucci. G6: 1. Francesco Martinelli (Team Valdinievole); 2. Alessio Cavicchi (Aquila); 3. Daniele Brocchi (Albergo); 4. Toscani; 5. Battini. Settore femminile: hanno vinto nelle sei categorie Christina Emilia Gaggioli (Uc Empolese), Ginevra Bendinelli (Team Valdinievole), Cristina Battini (Aquila), Matilde Mannelli (Vaiano Bike), Giovanna Conte (V.C. Empoli), Siria Genovese (Fosco Bessi).

Antonio Mannori