Giovani Via Nova "infilza" il Forcoli Ora spera nella forbice

Il Giovani Via Nova si conferma "ammazzagrandi", visto l’importante successo per 2-1 sul Forcoli Valdera. A Porcari, data l’indisponibilità della Palagina, i pievarina vanno sotto quasi subito. Il Forcoli passa grazie a Giorgi. La reazione è però rapida e porta all’1-1 siglato da Arcoraci al 3’. Poi il predominio del Via Nova sembra netto in molti frangenti fino al gol del definitivo 2-1 di Tardella. Successo veramente importante in ottica salvezza: il vantaggio sulla Virtus Montale è di 8 punti, con due sole gare da giocare e con la possibilità di attivare la forbice per evitare i play-out. Prossimi impegni contro Selvatelle e Unione Tempio Chiazzano.