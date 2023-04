Giornata degli ultimi verdetti Monsummano-Pescia da seguire

In questo weekend terminano i campionati regionali. Nel girone C degli Juniores ci saranno gli ultimi verdetti, legati alla lotta per non retrocedere. Il Valdinievole Montecatini e il Pescia sono già salvi e quindi non rischiano. Per i termali sarà una semplice formalità la gara interna in programma contro il Capezzano Pianore. Intercomunale Monsummano e Larcianese invece rischiano ancora. Di più la formazione amaranto, che gioca il derby contro il Pescia, il quale deve vincere in tutti i modi. La vittoria però potrebbe non servire molto ai monsummanesi, visto che la Larcianese è davanti e gioca sul campo di un Folgor Marlia già salvo. Gli Allievi B di merito della Margine Coperta affrontano l’Armando Picchi.

La stagione dei Giovanissimi del Giovani Via Nova e del MontecatiniMurialdo termina con gli incontri in programma con il Forte dei Marmi e l’Olimpia Quarrata. Quella dei Giovanissimi Elite della Margine Coperta invece è già terminata: sarebbero in teoria salvi, ma devono sperare che Maliseti Seano e Zambra perdano contro Scandicci e Tau, per non rischiare di essere scavalcati e di andare giù.

Simone Lo Iacono