Giornata degli agonisti al Circolo La Torretta

Una fantastica giornata di tennis. L’hanno vissuta una quarantina di agonisti, dall’Under 10 sino all’Under 18, del Circolo Tennis Montecatini La Torretta. Un’altra grande festa della racchetta, che ha confermato la passione e l’entusiasmo dei giovani della città termale per racchetta e palline. Ma l’iniziativa ha visto protagonisti grandi e piccini: perché l’occasione è stata propizia ad atleti e ai loro familiari per scambiare pareri e chiedere suggerimenti al nutrizionista Matteo Michelotti e alla preparatrice mentale Raffaella Belloni. Lo staff dei maestri ha illustrato alcuni nuovi progetti e consegnato le schede valutative ai tennisti, nelle quali sono stati riportati gli obiettivi tecnici, i tornei consigliati e i risultati dei test atletici.

"Una giornata di rara efficacia per tutti quanti – chiosano all’unisono i dirigenti della società montecatinese –. Un particolare ringraziamento va ai maestri, che hanno lavorato intensamente per l’ottima riuscita della manifestazione. I ragazzi non si sono fatti mancare il tennis giocato: hanno disputato, infatti, incontri lunghissimi sino al tardo pomeriggio, mostrando tutto il loro amore nei confronti della disciplina sportiva. L’evento è terminato con un aperitivo a bordo campo per augurare a tutti un’ottima annata. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato: ai genitori e ai ragazzi. Ma pure a Stefano D’Errico dello Studio fotografico Goiorani, abile a immortale tutti i portacolori del nostro sodalizio. Inoltre, la circostanza è stata favorevole per annunciare il rinnovo della partnership con il Tennis Ronchi Mare. Nel 2024, infatti, due tennisti della società massese, Samuele Bondielli e Alessandro Mancini, andranno a rinforzare le nostre squadre under 14 e under 10. E allora un grande grazie, per l’amicizia e la fiducia riposta nel nostro club, vanno anche allo staff tecnico-dirigenziale del sodalizio massese e in particolar modo a Debora Carmassi".

Gianluca Barni