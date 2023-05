Giornata Azzurra a Cintolese

Il ciclismo giovanile oggi fa tappa in Valdinievole con la "Giornata Azzurra" organizzata dal Gruppo Sportivo Circolo Ricreativo Cintolese. Saranno in gara esordienti e allievi (in tutto 270 atleti) e per quelli tesserati al Comitato Provinciale di Pistoia saranno in palio i titoli provinciali 2023. La lunga mattinata a Cintolese (patrocinio del Comune di Monsummano) si aprirà alle 9 con la partenza del 17° Trofeo Pubblica Assistenza Monsummanese, (associazione sempre vicina a questa gara), riservata agli esordienti del primo anno. Previsti tre giri di 9 km e 800 metri interamente pianeggianti del circuito Cintolese, Vergin dei Pini, Pozzarello, via Vergin Chiusa, via Orlandini, Pazzera, Cintolese. Alla gara di apertura iscritti 59 corridori. Alle 10 la partenza del Gran Premio Team Valdinievole (76 iscritti) sulla distanza di 33 km con un giro pianeggiante e due comprendenti le lievi asperità di via Bartolina e via Cava Rossa nella zona di Monsummano Terme. Infine la chiusura con il 45° Trofeo Walter Iozzelli-Trofeo Giuseppe Tofanelli riservato agli allievi con ben 137 iscritti. La partenza prevista per le 11, e 57 i chilometri in programma.

Antonio Mannori