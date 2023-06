Gianmarco Bove porta l'Italia al successo alla Coppa Comen-Mediterranean Swimming Cup

Exploit per Gianmarco Bove alla Coppa Comen-Mediterranean Swimming Cup di Larissa (Grecia), dove il giovane talento di Cerreto Guidi era impegnato con la Nazionale dal 16 al 18 giugno. Alla rassegna internazionale l’Italia è riuscita ad imporsi nella classifica a punti per nazioni davanti alla Francia con un totale di 35 medaglie (14 ori, 12 argenti e 9 bronzi), partecipando con una squadra composta da 26 azzurrini (13 maschi e 13 femmine) sulla base delle convocazioni effettuate dal commissario tecnico delle nazionali giovanili Marco Menchinelli. Il giovane atleta, classe 2007, cresciuto nel vivaio dell’Asd Nuoto Valdinievole, ha contribuito con le proprie prestazioni e con i risultati alla vittoria dell’Italia, portando a casa ben cinque medaglie per la soddisfazione dell’allenatore della Categoria Federico Cambi e di tutta la società. Gianmarco Bove ha conquistato una medaglia d’oro nella staffetta mista 4x100 stile libero, ha ottenuto tre argenti rispettivamente nei 50 stile libero, nella staffetta maschile 4x100 stile libero e nella staffetta mista 4x50 stile libero; infine ha raggiunto il terzo gradino del podio nei 100 farfalla. Bove ha gareggiato anche nei 200 farfalla, chiudendo al sesto posto e ha preso parte fuori gara ai 100 stile libero, realizzando un tempo che gli sarebbe valso un altro argento. "Siamo molto soddisfatti per Gianmarco -commenta l’allenatore Federico Cambi-. Il nostro portacolori era stato convocato, grazie al suo talento e alla sua ecletticità, dopo l’argento nei 50 stile e le buone prestazioni dei Criteria nazionali di Riccione ad aprile. A Larissa ha ben figurato, rimanendo lucido e concentrato per tutta la manifestazione. E dopo la convocazione e la medaglia d’oro conquistate lo scorso anno da Giulia Pasi, il Nuoto Valdinievole si conferma come serbatoio per la Nazionale con la convocazione e le cinque medaglie di Bove".

Luca Fabiani