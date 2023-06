Giacomo Ganci Vittorioso al 13° Trofeo Raoul Bellandi di Km 12

Vittoria per Giacomo Ganci (Dinamo Sport Rimini) nel 13° Trofeo Raoul Bellandi di km 12 organizzato dall’Atletica Montecatini con il patrocinio del Comune. Conclude la gara in 36’53’’ distaccando di 21’’ il lucchese Marco Pallini (Atletica Porcari) e di 46’’ Matteo Magrini (Aia Pistoia); quarto Giuseppe Marinelli (Atletica Calenzano) e quinto Giacomo Tempesti (Gs Run…dagi).

Andrea Marsili (Alpi Apuane) è primo nei veterani con il tempo di 37’14’’; al secondo il compagno di società Federico Gonfiantini e terzo Andrea Rastelli (Silvano Fedi Pistoia). Ritorno alla vittoria per Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci) nei veterani argento in 47’36’’; secondo gradino del podio per Umberto Troilo (Atletica Porcari) e terzo Claudio Gori (Silvano Fedi Pistoia). Ancora un successo nei veterani oro per Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) che conclude la gara in 46’07’’ e precede il pisano Michel D’Alvano (Atletica Cascina) e Michelangelo Speranza (Gs Pieve a Ripoli). Trionfo per la monsummanese Elisa Dami (Atletica Vinci) nelle donne assolute in 46’12’’. Distacca la seconda classificata Caterina Bambi (Gs Run…dagi) di 3’53’’; terza classificata Natalia Golovatcheva (individuale); seguono Serena Buti (Marciatori Marliesi) e Ilaria Masiello (Podistica La Stanca Valenzatico). Nelle veterane si aggiudica la gara la rappresentante della Virtus Orentano Tiziana Pacini nel tempo finale di 52’38’’. Seconda classificata Patrizia Fera e terza Giovanna Iaconiello (Montecatini Marathon). Gli orange della Montecatini Marathon si aggiudicano il Trofeo Raoul Bellandi con 21 iscritti.