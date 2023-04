Gema vuole chiudera la pratica play-in

Nella terz’ultima giornata del Girone A di Serie B la Gema Montecatini fa visita alla Mamy.eu Oleggio con l’obiettivo di chiudere definitivamente i conti in ottica play-in e staccare il pass per la postseason che metterà in palio l’accesso alla B d’eccellenza: questa sera alle 20 al palazzetto di Vanzaghello, parquet che ospita le gare casalinghe della compagine novarese, gli uomini di coach Massimo Angelucci si giocano un match che potrà dare conferme di risalita, magari verso quell’ottavo posto che permetterebbe di affrontare gli spareggi con il vantaggio del fattore campo, o ricacciare i rossoblu tra le sabbie mobili di una stagione non certo facile, specie lontano dal Palaterme. La sofferta vittoria di Ponte Buggianese sulla LTC Sangiorgese, la quinta nelle ultime sette partite, ottenuta con una rimonta dal -9 del terzo quarto, ha permesso a Montecatini di agganciare il nono posto a quota 24 (anche se la differenza canestri al momento premia ancora i lombardi) e a due sole lunghezze c’è Pavia, avversario dei "leoni" termali fra sette giorni al PalaTerme. L’imperativo dunque è non perdere contatto con l’ottava piazza e provare il tutto per tutto nelle ultime due giornate: "Mancano tre partite adesso per chiudere la stagione regolare - commenta il coach Massimo Angelucci - Ma dobbiamo pensare a una sfida alla volta, come sempre, sapendo che sono tutti scontri diretti con un ottavo posto ancora virtualmente raggiungibile. Anche a Oleggio, formazione un po’ imprevedibile e umorale, sabato sera dovremo giocare con consapevolezza: se l’affrontiamo con la giusta cattiveria agonistica possiamo fare il colpo e per noi sarebbe un ottimo risultato". Anche perché Oleggio, pur non brillando certo per continuità di rendimento, è una squadra che nella propria tana ha mietuto vittime illustri, come Legnano, Pavia, Omegna ma anche gli Herons. Per non far diventare Vanzaghello un parquet stregato per la Montecatini cestistica servirà quindi una prestazione estremamente solida da parte di Marengo e compagni: "La squadra di coach Nava è un mix di esperienza e talento- conclude Angelucci - Gli uomini da tenere maggiormente d’occhio sono i lunghi Ingrosso, giocatore esperto che conosciamo bene, e Colussa, ma anche Giacomelli, anima e il leader della squadra, oltre all’ottimo realizzatore Maruca, che viaggia a quasi 17 punti di media. La posta in palio è molto alta per entrambe, ma penso che le nostre motivazioni potranno fare la differenza anche sul loro parquet".

Filippo Palazzoni