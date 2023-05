Gema, sfruttare al meglio il PalaTerme

Da questo pomeriggio alle 18 e almeno per i prossimi cinque giorni ogni singolo possesso conterà di più, ogni scelta, offensiva o difensiva, potrà potenzialmente segnare la linea di confine tra una stagione comunque positiva e una fallimentare. E l’aspetto più perverso e allo stesso tempo più affascinante di tutte le gare da dentro o fuori e in particolare di questa nuova formula dei play-in di Serie B: non ci sono mezze misure, al termine della serie una squadra vedrà solo il bicchiere mezzo pieno, l’altra potrà solo leccarsi le ferite, anche quando davanti ci sono due franchigie come Gema Montecatini e Omnia Pavia che il campionato lo hanno concluso esattamente a metà del guado. E’ la serie che si preannuncia più equilibrata delle quattro, quella fra i leoni termali e i lombardi, arrivati a pari punti al termine della regular season ma con la differenza canestri che regala un fattore campo prezioso come il platino agli uomini di Angelucci (foto). Gema affronterà infatti tre gare su cinque davanti al pubblico amico del PalaTerme, a partire da quella in programma questo pomeriggio alle 18: "La serie di spareggio contro Pavia si preannuncia ovviamente molto complicata, andrà affrontata come sempre pensando una partita alla volta – traccia la via il coach - Sulla carta partiamo avvantaggiati dalla doppia sfida iniziale al Palaterme. Proprio per questo però dobbiamo essere più concentrati e determinati sul parquet. L’obiettivo sappiamo bene quale sia, spetta a noi arrivare fino in fondo al meglio". Coach Mazzetti recupera il centro De Gregori, e il play Gallizzi.

Fil.Pal.