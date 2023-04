Gema sbanca Oleggio e va agli spareggi

MAMY OLEGGIO

82

GEMA MONTECATINI

94

MAMY.EU OLEGGIO: Buono 9, Maruca 41, Giacomelli14, Ballarin, Colussa 14, Seck 2, Temporali 2, Introini, Guardigli, Palestra, Ingrosso ne, Restelli ne. All. Nava.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 12, Laganà 25, Digno 18, Marengo 7, Di Pizzo 9, Duranti 14, Neri 6, Molteni 3, Infante, Ghiarè, Rinaldi ne, Cellerini ne. All. Angelucci.

Arbitri: Foschini e Bettini.

Parziali 23-26, 40-47, 58-79.

Oleggio – Nonostante un Maruca imperiale autore di 41 punball, la Gema sbanca il palasport di Vanzaghello, tana della Mamy Oleggio, e si assicura quindi l’accesso agli spareggi per salire nella serie B d’Eccellenza.

Si prendono subito la scena gli uomini più talentuosi: Laganà colleziona 6 punti di pura classe e Savoldelli infila la tripla che regala a Gema due possessi di vantaggio. Dall’altra parte però c’è un Maruca ispirato, che nel solo primo mette insieme 13 punti. Il break ospite lo firmano Laganà e Digno, Giacomelli non ci sta e lancia la riscossa biancorossa, frenata dal layup di Molteni, che vale il 23-26.

Oleggio impatta all’alba del secondo periodo; Digno e Savoldelli però hanno altri piani e riportano a +4 Gema, aiutata in questa fase anche da alcune ingenuità oleggesi: il tecnico fischiato a coach Nava e l’antisportivo di Giacomelli contribuiscono a lanciare i termali sul 28-38. In soccorso di una Mamy.eu in difficoltà accorre ancora una volta Maruca, il quale si inventa un gioco da quattro punti senza senso, che sommato ai tre punti di Buono rimette in pista i padroni di casa.

Digno prende per mano Montecatini con tre canestri uno più bello dell’altro, non bastano però 47 punti in 20’ agli uomini di Angelucci per scrollarsi di dosso Oleggio, anche se il +14 che matura dopo un inizio di ripresa farraginoso sa di seria ipoteca sul match da parte dei "leoni" termali. Digno ci mette il punto esclamativo con la tripla del 41-57, ma Maruca e Buono sono chirurgici e riportano a -13 Oleggio. Ci pensa allora Duranti a ricacciare indietro per due volte gli "sharks", permettendo così ai suoi di concludere il terzo periodo avanti addirittura di 21 punti.

Partita adesso in cassaforte? Niente affatto, perché il solito Maruca prima inaugura l’ultima frazione con un altro gioco da quattro, poi esagera scollinando quota 40 punti di bottino personale e trascinando praticamente da solo Oleggio fino al -6. Gema rischia lo psicodramma; Seck però sbaglia entrambi i tiri liberi del possibile -4 e Laganà chiude i conti con 6 punti consecutivi nel finale.

Filippo Palazzoni