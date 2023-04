Gema, primo "spareggio" per assicurarsi l’8° posto

Lo sport spesso mette davanti a momenti che possono diventare un punto di svolta per il proprio percorso. La gara di questa sera alle 21 al PalaTerme contro Pavia per la Gema Montecatini è sicuramente uno di quelli. Vincendo contro la formazione lombarda i leoni termali hanno la possibilità di piazzare il proverbiale colpo di reni dopo e di completare una rimonta che avrebbe del miracoloso: in palio nel penultimo turno di serie B c’è il possibile aggancio all’ottavo posto a quota 28, soprattutto se venisse ribaltata la differenza canestri (75-73 per Pavia all’andata), che varrebbe il vantaggio del fattore campo negli spareggi per confermarsi nella futura B d’Eccellenza. Traguardo che avrebbe il sapore di una parziale ricompensa in coda a una stagione altalenante e difficile, ma anche a coronamento di un cammino fatto di sei vittorie nelle ultime otto partite per Gema.

Senza lo scivolone di Casale Monferrato probabilmente l’ottavo posto sarebbe già in cassaforte, ma quel che conta di più è che la squadra di coach Massimo Angelucci sta concludendo la regular season in crescendo, dettaglio che fa ben sperare in chiave play-in. "Adesso serve intensità – commenta il condottiero rossoblù – e nessun calo di concentrazione. Siamo tornati a due punti dall’ottavo posto e per agganciare Pavia serve vincere con almeno 3 punti di scarto. Siamo stati determinati a Oleggio, ma sappiamo bene che dobbiamo fare altri due spareggi. Per vincere non basterà giocare bene: servirà avere qualcosa in più che possiamo trovare solo dentro di noi".

Quello che si presenterà a Montecatini è un collettivo di tutto rispetto: Pavia è solida, ha mantenuto un livello costante di rendimento fra l’andata e il ritorno (6 vinte su 13 il record dal 22 gennaio) e che tra le mura amiche ha fatto vittime eccellenti, spesso con vantaggi minimi. Al momento la Riso Scotti resta la favorita nella corsa a tre con Gema e Sangiorgese per le posizioni dall’ottavo al decimo. "E’ una squadra – conclude Angelucci – che distribuisce bene punti e responsabilità, con esterni di valore e giovani interessanti come Oboe, Gallizzi, l’esplosivo Abega, ma anche l’unico lungo di ruolo come De Gregori, anche lui con la mano calda. Servirà una grande partita da un punto di vista mentale, sapendo che non mollano mai come ci siamo resi conto all’andata, quando recuperarono 6 punti nel finale. Dovremo essere più solidi di loro e avere quella giusta dose di cattiveria agonistica per far valere il vantaggio del Palaterme". Filippo Palazzoni