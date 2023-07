Gema Nicola Savoldelli confermato: sarà lui a guidare la squadra di BASKET in cabina di regia

Rimane intatto l’asse portante della nuova Gema Pallacanestro Montecatini, la quale, dopo aver confermato Marco Di Pizzo al centro del pitturato, in cabina di regia continuerà ad affidarsi alle prestazioni di Nicola Savoldelli. L’estensione dell’accordo con il play bergamasco è stata ufficializzata dalla stessa società rossoblù con un comunicato apparso nel pomeriggio di ieri sulle piattaforme social del sodalizio termale: "Gema Pallacanestro Montecatini e Nicola Savoldelli ancora insieme in maglia rossoblù nella stagione 202324 – si legge nella nota - Il play bergamasco, classe 1997, è ormai un veterano del campionato di serie B. Cresciuto nel settore giovanile della Bluorobica Bergamo, ha iniziato a far parte del roster di Treviglio nella stagione 201314 per poi debuttare l’anno successivo con la Stella Azzurra Roma. Ha giocato nuovamente a Treviglio nella stagione 201516 poi ha avuto altre esperienze in giro per l’Italia: a Valsesia, Rieti, Firenze, Pozzuoli per poi fare ritorno a Bergamo". Nella scorsa stagione, la prima in maglia Gema, Savoldelli ha prodotto una media di 12.2 punti a partita in 30’ minuti di utilizzo, conditi da 4 assist e da un ragguardevole 35 percento al tiro da dietro l’arco. Rendimento di tutto rispetto che è valso a "Nick" la conferma con i "leoni" montecatinesi, anche se comunque condizionato da qualche guaio fisico di troppo.

Filippo Palazzoni