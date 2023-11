Gema ko al PalaTerme. La volata dice Libertas

GEMA MONTECATINI

74

AKERN LIVORNO

80

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 8, Passoni 19, Mazzantini 16, Korsunov 6, Di Pizzo 8, Corgnati 8, Mastrangelo 6, Pirani 2, Dell’Anna 1, Angelucci ne, Soare ne, Benedetti ne. All.: Del Re.

AKERN LIVORNO: Williams 3, Allinei 11, Ricci 13, Fratto 11, Fantoni 4, Lucarelli 19, Saccaggi 10, Bargnesi 2, Tozzi 7, Buca, Forti ne, Madeo ne. All.: Andreazza.

Arbitri: Cattani e Lilli.

Parziali: 21-21, 35-40, 51-59.

A tre giorni dal primo successo in trasferta della stagione la Gema Montecatini conosce un’altra prima volta, decisamente più amara: la Libertas Livorno espugna il PalaTerme 74-80 e impone ai termali il primo stop fra le mura amiche.

La cronaca. Gli ospiti, oltre ad essere letali nel pitturato, sanno anche essere pericolosi da dietro l’arco: arrivano quattro triple nei primi 5’ e nonostante i soliti Mazzantini e Passoni a tirare la carretta con il piazzato di Ricci Livorno si ritrova già a +9 a metà primo quarto. Korsunov restituisce il favore da tre punti, ma Fratto e Lucarelli confezionano un altro break di 5-0 per il primo vantaggio in doppia cifra da parte dei labronici (10-21). E’ sempre Passoni a suonare la carica: il numero 17 dà il là ad una reazione veemente degli uomini di Del Re, che timbrano un parziale di 11-0 e agganciano la parità a quota 21. Riequilibrata la sfida, Gema mette nuovamente il naso avanti grazie ai punti in uscita dalla panchina di Mastrangelo, Dell’Anna e Korsunov (27-23). Saccaggi colpisce con il suo marchio di fabbrica, il tiro dalla lunga distanza, ma la risposta termale è da cinema: alley-oop Mastrangelo-Corgnati e nuovo +3. L’anti-sportivo fischiato a Korsunov dà alla Libertas la chance di impattare, che i labronici non si fanno sfuggire. Il botta e risposta a suon di triple fra Mazzantini e Lucarelli non cambia la situazione: all’intervallo lungo gli ospiti ci arrivano avanti di 5 lunghezze (35-40). Vantaggio che Gema non riesce a scalfire nonostante le giocate di Mazzantini e Di Pizzo, anzi: è ancora Lucarelli a sparigliare le carte dalla panchina, garantendo agli amaranto il nuovo vantaggio a due cifre. Il primo canestro dal campo della Gema arriva dopo oltre 4’ e lo firma Pirani. La squadra di Del Re sembra poter ricucire ma ancora una volta a riattivare Livorno è un fischio arbitrale, che permette a Saccaggi di infilare 4 punti filati. Ne arrivano altrettanti di Tozzi ad inizio quarto periodo: la Libertas tocca il massimo vantaggio (+13), ma due triple di Passoni (una vale anche 4 col libero aggiuntivo) rimettono tutto in discussione. Corgnati inchioda il 71-71 e fa esplodere il PalaTerme ma nel momento clou del match la Libertas è più lucida e le giocate di Ricci e Allinei valgono il blitz labronico.

Filippo Palazzoni