Gema e Fabo, tocca a voi Ecco il quadro dei playoff

Metabolizzato l’esito della stagione regolare di Serie B, che ha visto entrambe le franchigie montecatinesi festeggiare il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, per Fabo e Gema è tempo di tuffarsi a capofitto nella post season. "Aironi" e "leoni" termali hanno meno di una settimana a disposizione per preparare le sfide decisive della stagione, ma se la banda Barsotti si presenta al gran ballo dei playoff con la mente sgombra e la qualificazione alla B Nazionale già in tasca, Gema l’accesso alla nuova categoria se lo deve ancora guadagnare nello spareggio contro Pavia. Una serie al meglio delle cinque partite che si preannuncia equilibratissima ma nella quale gli Angelucci boys possono contare sul fattore campo a favore: Gema giocherà al PalaTerme le prime due gare e, se necessario, anche la bella, mentre gara-3 e l’eventuale gara-4 andranno in scena al PalaRavizza di Pavia. Per l’occasione verrà accantonato il classico orario del sabato sera che da inizio campionato caratterizza gli impegni casalinghi di Marengo e compagni: gara-1 si disputerà infatti domenica 14 maggio alle 18 e di conseguenza gara-2 slitterà a mercoledì 17 maggio alle 21, sempre al PalaTerme. La terza e la quarta partita sono in programma venerdì 19 maggio alle 21, a sole 48 ore da gara-2, e domenica 21 maggio alle 18, entrambe in terra lombarda, mentre per gara-5 si tornerebbe a Montecatini il 24 maggio, ma in casa rossoblù sperano che non ce ne sia bisogno.

La situazione degli Herons è invece diametralmente opposta rispetto a quella dei cugini: il club di Andrea Luchi al primo turno dei playoff se la vedrà con la corazzata Orzinuovi allenata dall’ex rossoblù Marco Calvani, l’ultimo allenatore a portare Montecatini in Serie A2. Il pronostico è chiaramente sbilanciato in favore dell’Agribertocchi, trionfatrice sia in Supercoppa che in Coppa Italia, ma la Fabo non ha niente da perdere e punta a fare uno sgambetto ai bresciani per allungare il più possibile la serie e magari regalare al pubblico del PalaTerme più di una serata di gala. L’impianto di via Cimabue dovrebbe ospitare gara-3 venerdì 19 maggio alle 21 e l’eventuale gara-4 due giorni dopo, sempre in orario serale, ma il condizionale è d’obbligo perché in quei giorni è previsto anche un evento di arti marziali. Gara-1 e gara-2 avranno come teatro il catino incandescente del "PalaBertocchi" di Orzinuovi: si comincia domenica alle 18 con la sfida che aprirà la serie, per poi tornare in campo martedì 16 maggio alle 20:30. E, chissà, magari anche per gara-5.

Filippo Palazzoni