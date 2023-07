Gema, due nodi: Laganà e capitan Marengo

5i daccordo, i giovani, d’accordo gli investimenti sul vivaio, imprescindibili se si vuole portare avanti un progetto sportivo sostenibile e a lungo termine, ma il primo storico campionato di Serie B Nazionale incombe e se i cugini della Fabo Herons Montecatini hanno già piazzato due colpi importanti come Giorgio Sgobba e Alberto Benites, il mercato della Gema Pallacanestro Montecatini per quanto riguarda la prima squadra è formalmente fermo al solo Marco Del Re, nuovo coach per la stagione 2023-2024. Solo formalmente appunto, perché in realtà nel calderone rossoblù di cose che bollono ce ne sono parecchie: secondo le indiscrezioni quello della nuova Gema sarà un roster quasi completamente rivoluzionato rispetto a quello dell’ultima annata culminata con lo spareggio promozione vinto contro Pavia, con al massimo tre conferme. Sicuri di un posto nella squadra che sarà agli ordini del coach livornese al momento sarebbero solo Nicola Savoldelli e Marco Di Pizzo, mentre più che mai in bilico sono Marco Laganà e Fernando Marengo: la società vorrebbe trattenerli, ma il post con cui la guardia nativa di Melito di Porto Salvo ha salutato Montecatini e i sostenitori Gema all’indomani della vittoria nel play-in sa tanto di addio alla città delle terme e ai colori rossoblù e le offerte per naturalmente non mancano, così come per capitan Marengo, che sta riflettendo sul suo futuro dopo aver ricevuto proposte allettanti dalla Serie B Interregionale, categoria che garantirebbe all’italo-argentino buona continuità di minutaggio. Probabile che alla fine il ds Guido Meini riesca a confermare solo uno dei due, ma intanto sugli esterni la dirigenza PM si è cautelata bloccando Lorenzo Passoni, guardia-ala classe 1997 che Del Re conosce molto bene per averlo avuto a Firenze prima e a Piacenza poi, dopo la dissoluzione della franchigia gigliata nello scorso inverno. Dovrebbe essere il giocatore fiorentino il primo acquisto ufficiale della Pallacanestro Montecatini ma insieme a lui ne arriveranno molti altri, anche perché si contano almeno sei addii: Lorenzo Neri, Tommaso Molteni, Luca Digno e Christian Ghiarè infatti continueranno altrove la loro carriera. Occhi puntati in particolare sul reparto lunghi, rimasto sguarnito dopo la partenza di Bruno Duranti e il ritiro di Luca Infante, che alle soglie dei 42 anni ha deciso di passare dietro la scrivania, con Treviglio che ha offerto all’ex centro campano la poltrona di direttore sportivo. Per riempire lo slot da straniero comunitario invece nessuna fretta: tutto fa pensare che sia Gema che Fabo aspetteranno il mercato invernale per valutare eventuali opportunità.

Filippo Palazzoni