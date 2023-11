Gema, Del Re avvisa: "Vogliamo riscattarci"

Montecatini e Caserta, due città che hanno fatto la storia del basket italiano e vogliose di tornare a rinverdire i fasti di un tempo, la cui sfida a distanza nel girone A della nuova Serie B Nazionale è arrivata al secondo atto: dopo la sconfitta per 88-80 patita dai casertani al PalaTerme contro Herons tre settimane orsono cambia la portabandiera termale e cambia anche lo scenario, perché al PalaLacazzi di Aversa Normanna, attuale fortino della Paperdi, arriverà la Gema Montecatini, alla seconda trasferta consecutiva in terra campana nell’arco di una settimana: "La sfida di mercoledì contro la Libertas Livorno ci ha lasciato in dote diversi piccoli acciacchi – rivela coach Marco Del Re –. Savoldelli e Mazzantini non si sono allenati ma sono stati aggregati alla squadra e stringeranno i denti per scendere in campo. Tuttavia ho visto i ragazzi carichi e con grande voglia di far bene già dalle sessioni video di venerdì, quindi sono sicuro che vedremo una Gema coriacea. La sconfitta interna nel turno infrasettimanale ci ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivata, perché siamo stati molto imprecisi al tiro da 2 e dalla lunetta e anche in difesa abbiamo pagato alcune disattenzioni: vogliamo riscattarci subito". In quanto a voglia di riscatto anche Caserta non sarà da meno: i campani hanno avuto un avvio a dir poco complicato, racimolando una sola vittoria nelle prime sette giornate di campionato, e in settimana hanno prima cambiato allenatore, affidandosi a Maurizio Bartocci, poi aggiunto al roster lo straniero Dino Butorac, guardia croata proveniente dal KK Zagabria che non dovrebbe comunque essere disponibile prima di lunedì: "Caserta ha un esterno che può spaccare le partite come Jordan Lucas, ma ha anche lunghi imponenti Paci, Hadzic e Mehmedoviq – analizza il tecnico della Gema –. Il cambio di allenatore sembra essersi rivelato efficace: sul campo di Fiorenzuola hanno perso soltanto in volata sbagliando il tiro decisivo allo scadere per vincere la partita".

Filippo Palazzoni