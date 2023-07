Gema, dall’Est Europa il primo colpo Ingaggiato l’estone Kirill Korsunov

Il primo acquisto della Gema Pallacanestro Montecatini per la stagione 2023-2024 arriva…dall’Estonia. Il tassello iniziale del roster che affronterà il campionato di Serie B Nazionale (altra ufficialità arrivata nelle ultime direttamente dalla Lega Nazionale Pallacanestro) per la società rossoblù risponde al nome di Kirill Korsunov, è nato il 9 gennaio 2000 a Tartu, città di quasi centomila abitanti nel sud-est del piccolo paese baltico e coach Marco Del Re lo conosce molto bene, per averlo allenato la passata stagione alla Bakery Piacenza.

Ad ufficializzare l’ingaggio del giovane estone è stato proprio il club di Alessandro Lulli con un comunicato apparso ieri pomeriggio sui canali social della società termale: "Kirill Korsunov è il primo nuovo acquisto di Gema Pallacanestro Montecatini – recita la nota - Ala di 201 cm, potrà giocare sia da 3 che da 4, sfruttando una duttilità tecnica e tattica importante. Ha esordito in Italia al Don Bosco Livorno nella stagione 201516, ovviamente nel settore giovanile, restando nel vivaio fino al 2020, quando ha giocato in serie C Gold con la squadra labronica". La crescita cestistica e umana nel vivaio bianco-amaranto è un altro punto di contatto con il tecnico della Gema, che proprio nel Don Bosco ha mosso i suoi primi passi come allenatore. Il suo primo campionato di Serie B lo ha giocato nel 2020-2021 con la maglia della Juvi Cremona, per poi tornare in riva al mar Tirreno per finire la stagione sempre in B a Cecina (media di 5,6 punti a partita). Due anni fa è passato alla Sutor Montegranaro, con 28 minuti e quasi 8 punti di media a gara.

Lo scorso anno alle "dipendenze" di Marco Del Re, nel girone C della serie B, ha sfiorato i 5 punti di media e i 4 rimbalzi in quasi 20 minuti di utilizzo, contribuendo in modo determinante all’accesso di Piacenza alla B Nazionale. Korsunov rappresenta tuttavia solo l’innesco del mercato Gema, che promette fuochi d’artificio: oltre a Lorenzo Passoni, ormai in dirittura d’arrivo, rumors delle ultime ore associano al sodalizio montecatinese i nomi dell’ala Saverio Mazzantini, nell’ultima stagione a Legnano, della guardia Matteo Corgnati, stellina di 19 anni messasi in evidenza con la canotta del Langhe Roero Alba e soprattutto di Nicola Mastrangelo, grande protagonista della cavalcata del Real Sebastiani Rieti fino alle final four di Serie B disputate a giugno.

Filippo Palazzoni