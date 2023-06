Gema, comincia l’era di Alessandro Lulli L’imprenditore da sponsor a presidente

La "svolta grintosa" annunciata nei giorni scorsi sui canali social è in realtà un ritorno al futuro per la nuova Pallacanestro Montecatini, nata dalle "ceneri" del Montecatini Terme Basketball e presentata ieri nel tardo pomeriggio alle Terme Tettuccio. I cambiamenti, oltre alla denominazione della società, saranno pochi ma significativi, tuttavia chiara è l’intenzione di operare all’insegna della continuità, nel solco della via tracciata da Giampiero Cardelli prima e in seguito da Gema, che resta non solo in qualità di main sponsor ma da vera e propria "padrona di casa": Alessandro Lulli infatti, e questa è la prima, grande novità, raccoglierà l’eredità dell’ex patron, che dopo 42 anni nel mondo del basket è pronto a passare il testimone: "Giampiero è un amico e una persona che per oltre quarant’anni si è speso per promuovere la pallacanestro in Valdinievole, sono felice di continuare quello che lui ha iniziato – ha esordito Lulli – Ad oggi Gema è una mia società ma il progetto prevede che possa svilupparsi anche con l’ingresso di nuovi imprenditori del territorio e diventi col tempo auto-sostenibile. Vogliamo partire dal territorio e investire sui giovani, il primo obiettivo è quello di avere un settore giovanile di proprietà". Al momento il vivaio della Pallacanestro Montecatini continuerà ad appoggiarsi ad Augies, come testimonia anche Guido Meini, altro confermato illustre nel ruolo di direttore sportivo: "E’ una società che va avanti con la passione di chi ne fa parte e in un anno di vita ha fatto veramente il boom di iscritti. Conosco chi ci lavora e conosco la dedizione con cui lo fa la presidentessa Silvia Maltagliati e i vari Gabriele Savioli, Paolo Albelli e tutti gli altri. Voglio ringraziare personalmente anche Massimo Angelucci, che durante la scorsa stagione in un momento di difficoltà, davanti alla mia richiesta di risolvere una situazione complicata, ha risposto come sempre presente e ha condotto la barca in porto. Continuerà con noi nel ruolo che ama, ovvero quello di istruttore delle giovanili e di vice allenatore della prima squadra, che disputerà il campionato di Serie B Nazionale". Davanti a lui infatti siederà in panchina un graditissimo ritorno, ovvero Marco Del Re, riallacciando un fil rouge che era stato bruscamente spezzato dodici mesi fa: "Avevo lasciato degli amici, un ambiente che ho amato e non mi vergogno a dire che a livello di rapporti è stato una delle stagioni più belle della mia carriera di allenatore – La chiamata di Guido è stata una bella sorpresa, sono molto contento di essere di nuovo qui, la trattativa è durata poco".

Filippo Palazzoni