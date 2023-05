Gema chiude in anticipo Obiettivo l’ottavo posto

di Filippo Palazzoni

Lo spostamento all’inusuale orario del sabato pomeriggio alle 17 toglierà forse un pizzico di pathos al match fra Cipir College Borgomanero e Gema Montecatini, ma di certo non sminuisce l’importanza dell’appuntamento, per entrambe le squadre: la formazione di casa, nonostante l’impegno con quasi tutto il roster nelle Finali nazionali Under 19 ad Agropoli, a partire da lunedì, dovrà lasciare tutto sul parquet perché per evitare la retrocessione può solo vincere e sperare che Oleggio non faccia altrettanto con Varese. Dal canto suo Gema non può mollare il colpo proprio sul più bello: l’obiettivo per i rossoblù di Angelucci è conquistare i due punti che mancano per chiudere a doppia mandata l’ottavo posto, raggiunto faticosamente ad una settimana dalla fine della regular season dopo una lunga rincorsa iniziata a fine febbraio. Se arrivasse la ciliegina a Borgomanero sarebbe la quarta vittoria del filotto (dopo Sangiorgese a Ponte Buggianese, Oleggio fuori, Pavia al Palaterme) e Gema sarebbe certa del vantaggio del fattore campo nello spareggio per la prossima serie B. Al contrario un k.o. in terra piemontese potrebbe addirittura far scivolare i leoni termali al decimo posto, in caso di contemporaneo successo interno di Pavia con Herons e della Sangiorgese con la Libertas Livorno già sicura del primo posto. Una prospettiva che avrebbe sicuramente il sapore della beffa, considerando il cammino di Marengo e compagni negli ultimi tre mesi: dalla sesta di ritorno a oggi (dopo l’15 dell’avvio) Montecatini ha conquistato sette vittorie su nove, con due diverse strisce in questo intervallo di tre vittorie consecutive: "Arrivare ottavi sappiamo quanto sia importante per il fattore campo nei play-in - ammette coach Massimo Angelucci - Siamo arrivati al punto di avere il destino nelle nostre mani e manca un successo per conquistare una posizione davvero importante. Sono certo che non ci regaleranno niente e che vorranno chiudere al meglio la stagione di fronte al pubblico di casa, dove Borgomanero ha vinto le ultime quattro partite". Formazione, quella piemontese, che può contare sull’esperienza e il talento di Benzoni e su tanti prospetti di sicuro avvenire, fra i quali anche il montecatinese Andrea Cecchi: "Una banda di ragazzi assetati di fama che gioca con grande leggerezza e determinazione, ci sono talenti fisici ma anche tecnici a creare tante buone soluzioni. Benzoni è un collante over 40 che sfodera ancora prestazioni maiuscole, un super che rende solido il gruppo - conclude il tecnico nativo di Empolli - Non a caso si stanno sempre giocando a una giornata dal termine il dodicesimo posto, anche se la vittoria di Oleggio a Piombino ha complicato i loro piani. Sappiamo di dover affrontare questa ultima sfida di campionato come una finale, con massima lucidità e determinazione, altrimenti rischiamo di non portarla a casa e vanificare il lavoro fatto".