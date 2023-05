Gaggioli festeggia

Terza vittoria della società nella categoria allievi: per il Team Valdinievole arriva il successo di Gaggioli. Dopo le vittorie conquistate da Cesare Picchianti al ciclodromo Alfredo Martini di Albinatico (Ponte Buggianese) e da Francesco Matteoli nel Trofeo Iozzelli-Tofanelli – valevole come campionato provinciale a Cintolese – ecco il terzo successo per la squadra allievi del Team Valdinievole nella gara di Pieve Fosciana, in Garfagnana, con William Luciano Gaggioli, uno dei giovani più interessanti della categoria in Toscana, figlio dell’ex professionista Roberto.

Gaggioli prima di questa vittoria aveva ottenuto un secondo posto a Calenzano e un quinto a San Giuseppe di Montecarlo. Nella gara in Garfagnana non è stato facile il successo per il giovane empolese in quanto gli avversari erano agguerriti e in ottima condizione, come Luci e il Campione Toscano della categoria Migheli, ma questa volta l’esponente in maglia bianco e gialla ha saputo esprimersi con in intelligenza e destrezza cogliendo il meritato e primo successo nel 2023.

Il Team Valdinievole nelle ultime giornate si è dimostrato in crescita di condizione, e le tre vittorie conquistate in breve tempo sono il segnale eloquente che la formazione è pronta per i prossimi impegni, tra i quali anche una manifestazione a "tappe" con tre giornate di gare consecutive (dal 2 al 4 giugno compreso) in programma a Ponsacco con una speciale classifica a punti nelle tre giornate che verrà presentata lunedì prossimo 22 maggio.

Antonio Mannori