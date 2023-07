Gabriele Grazzini firma con Bergamo

Bergamo ha scelto Gabriele Grazzini per ripartire dopo la retrocessione dello scorso campionato di serie B. Per il 40enne coach termale un ritorno dopo due campionati in A2 passati nella città orobica come vice. Evidentemente ha lasciato un ottimo ricordo nella scoietà bergamasca. Grazzini lo scorso anno era a Udine, dopo aver girato mezza Italia con qualche parentesi anche all’estero, come vice. Quest’anno avrà la sua grande occasione di mettersi in evidenza. Classe 1983, Grazzini vanta un curriculum da professionista avviato proprio a Montecatini dove nel 2002-03 ha iniziato a collaborare come assistente, lavorando con Calvani prima e Cancellieri poi.

Nic.Gal.