Francesco Matteoli vince anche in pista Ciclismo: Campionati Regionali Giovanili

Un’altra perla per Francesco Matteoli, allievo del Team Valdinievole in questa sua brillante stagione. L’atleta di Castelfiorentino già protagonista su strada, ha fatto il bis nei Campionati Regionali Giovanili svoltisi sulla pista del Velodromo di San Vincenzo in provincia di Livorno. Matteoli ha vinto nella specialità dell’inseguimento individuale facendo segnare l’ottimo tempo di 3’44" e quindi ha fatto il bis indossando anche la maglia nella specialità Omnium dopo una lotta incertissima ed avvincente con Zeno Pisani. I due allievi infatti hanno concluso la corsa a punti, che era l’ultima prova delle 4 previste, con gli stessi punti in classifica e per la conquista del titolo è stato decisivo il successo nello sprint finale che aveva punteggio doppio. Due titoli ad impreziosire la splendida annata di Matteoli.

A.Mann.