Finale Vergine dei Pini-Le Case

Stasera al Loik va in scena l’ultimo atto del Torneo dei Rioni di Monsummano. Per uno strano scherzo del destino, saranno ancora Vergine Dei Pini e Le Case a contendersi il titolo al 21.15. Titolo che lo scorso anno andò alla compagine biancorossa per 2-1. Le Case spera che la storia sia molto diversa, anche perché parte sempre con i favori del pronostico. I detentori del titolo sono arrivati all’atto finale del torneo, battendo ai rigori 7-6 il Cintolese. Nei tempi regolamentari la gara era terminata sul 2-2. Le Case invece non ha dovuto soffrire più di tanto per battere 2-0 il Grotta Giusti in semifinale. La formazione allenata da Francesco D’Addario inoltre può fare affidamento sui bomber Giurgiu e Lazzeretti, andati in gol per tre volte ciascuno e a una sola marcatura dal titolo di capocannoniere, per adesso nelle mani di Ferrara (Cintolese) e Pippi (Centro), fermi a quota 4.

Simone Lo Iacono