Festa regionale del minibasket nel nome di Raffaele Romano

Ancora una volta il PalaVinci apre le porte a tantissimi minicestisti in nome di uno dei suoi principali angeli custodi. Per la precisione saranno più di 260 i piccoli atleti, provenienti da 15 società di ogni angolo della Toscana, che questa mattina dalle 9,30 alle 12,30 nello storico impianto di via Leonardo Da Vinci daranno vita alla "Festa Regionale Minibasket", appuntamento promosso dal comitato regionale FIP, in collaborazione con il Comune, che torna dopo uno stop forzato di tre anni a causa della pandemia. E vista la location l’evento non poteva che essere dedicato alla memoria di Raffaele Romano, scomparso prematuramente proprio durante il primo lockdown ma il cui spirito ancora vive all’interno delle mura dell’impianto montecatinese. "Raffa" è stato infatti un autentico maestro di pallacanestro e di vita per tantissimi bambini avvicinatisi negli anni al mondo della palla a spicchi e ha speso gran parte del suo tempo dopo il ritiro dal basket giocato nella formazione dei giovani cestisti. E’ stato allenatore anche in staff di Serie A e anche istruttore nazionale minibasket. Per chi all’interno del Montecatiniterme Basket Junior sta cercando di raccoglierne l’eredità è stato naturale dedicare a lui la manifestazione, riservata alle categorie "scoiattoli" e "libellule": "Quando si è presentata l’occasione di collaborare con FIP e Comune di Montecatini per organizzare questa iniziativa ci è sembrato doveroso verso la memoria di mio padre metterci a disposizione – racconta Riccardo Romano, uno dei coordinatori MBJ nonché figlio di Raffaele – Era un punto di riferimento per tutti e ci manca ovviamente tanto, ogni giorno con grandi sacrifici proviamo a portare avanti l’attività fra mille difficoltà, glielo dobbiamo. Vogliamo sia una giornata di confronto, crescita e sano divertimento per tutti i bambini che parteciperanno, non nascondo che la società ha in ponte un progetto più ampio di un vero e proprio memorial dedicato al "babbo".

Fil.Pal.