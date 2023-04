Festa amaranto allo "Strulli" Pescia e Via Nova, tutto in 180’

Sarà festa grande oggi allo stadio Strulli di Monsummano. La squadra amaranto potrà infatti festeggiare di fronte al proprio pubblico la vittoria del campionato e il ritorno in Promozione. Dopo anni di "purgatorio" in prima categoria, finalmente la sotorica e gloriosa società valdinievolina può festeggiare un successo. Tra l’altro il sodalizio amaranto questo campionato lo ha dominato e in pratica lo aveva già in mano da tempo. Mancava solo la matematica che è arrivata domenica scorsa sul campo dell’Acciaiolo. Oggi appunto sarà il giorno della grande festa. Se il Monsummano penserà solo a far festa, dall’altra parte il Pescia deve invece conquistare al meno un punto per concludere il torneo più in alto possibile per garantirsi una posizione di vantaggio nei play-out. Restano solo due partite da giocare e i rossoneri devono assolutamente muovere la classifica. Quasi uno spareggio attende il Via Nova sul terreno del Selvatelle. Anche il destino dei pievarini si deciderà nelle ultime due partite.