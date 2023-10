Fabo, vietate distrazioni. Primato da consolidare

La settimana al comando solitario del girone A di Serie B Nazionale per la Fabo Montecatini si conclude con la sfida a Fiorenzuola, in programma questo pomeriggio alle 18 al Palaterme. Gli Herons hanno in testa un solo obiettivo: portare a cinque il bottino di successi in questo primo scorcio di stagione e prolungare il volo in vetta al campionato per almeno altri tre giorni, visto che mercoledì sarà nuovamente tempo di scendere in campo a Piombino. Missione non così scontata perché Fiorenzuola è una squadra imprevedibile, specie in attacco dove brilla Emir Sabic, play sloveno formidabile da dietro l’arco che al PalaTerme ha già dato un saggio delle proprie capacità, segnando 28 punti con sei triple realizzate contro la Gema Montecatini. "Fiorenzuola però non è solo Sabic – puntualizza coach Federico Barsotti –. Cito altri due giocatori, Preti e Venturoli, che io e Gabriele Carlotti conosciamo bene per averli allenati a San Miniato e che sono giocatori di indubbia qualità e che hanno esperienze ad alti livelli in questa categoria. Fiorenzuola insomma è una squadra dalle indubbie qualità, soprattutto in fase offensiva, e noi dovremo essere bravi a non farli accendere, ad esempio perdendo meno palloni in attacco e mostrando un po’ più di continuità di rendimento nell’arco dei quaranta minuti, specialmente nei primi due quarti nei quali quasi mai siamo riusciti ad esprimerci ad ottimi livelli". Con il primato conquistato dopo cinque giornate di campionato l’entusiasmo in città è salito ben oltre il livello di guardia, Barsotti però mette tutti in guardia: "L’errore più grande che possiamo fare in questo momento è sederci su questo risultato e pensare che in virtù della posizione in classifica possiamo permetterci di prendere sottogamba partite come quella contro Fiorenzuola – avverte il condottiero degli Herons – Salerno ci ha dimostrato che in questo campionato devi essere sempre sul pezzo, quindi in settimana abbiamo cercato di estraniarci da tutto quello che ci circonda e pensare solamente al campo".

Filippo Palazzoni