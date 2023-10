Fabo nel segno dell’unità: "Ma dobbiamo crescere"

Per portarsi a casa il match contro la Paperdi Caserta, la Fabo Herons Montecatini ha dovuto vincerlo più volte: prima recuperando il -11 di inizio gara, poi prendendosi un margine di quattro possessi a metà terzo quarto e infine rintuzzando tutti i tentativi di rimonta ospite, ultimo quello che a 3’ dalla fine aveva riportato i campani a -2 grazie ad un parziale di 8-0. "L’inizio è stato caratterizzato dalle scorie della partita di mercoledì, dalla mancanza di serenità e di energia, poi siamo cresciuti all’interno della gara principalmente in difesa – commenta coach Federico Barsotti –. Quello che mi preme dire è che questa Serie B nazionale è molto diversa dalla Serie B che eravamo abituati a conoscere, è un campionato estremamente competitivo in cui se non sei a cento percento e non giochi bene le partite non le vinci. Sappiamo per primi che non è possibile giocare sempre bene, per cui non devono stupire risultati come quelli di Salerno, perché la Virtus Arechi è una squadra forte, come lo è Caserta che è venuta a giocare al PalaTerme con qualche defezione e ci ha messo in grandissima difficoltà".

Rispetto al turno infrasettimanale, contro Caserta gli "aironi" hanno potuto contare su tutti gli effettivi a disposizione grazie anche al recupero in extremis di Sgobba, il cui impatto sul match è stato per certi versi decisivo. Coach Barsotti ha tuttavia fatto capire che la strada verso la miglior condizione è ancora lunga e tortuosa: "Per cercare di avere continuità di prestazioni abbiamo bisogno di allenarci tutti e questa squadra non fa un allenamento al completo dal 30 agosto scorso. Sgobba viene da un infortunio al polpaccio e contro Caserta è stato protagonista di una gara di grande lucidità. Carpanzano ha giocato la terza partita in una settimana dopo essere stato fuori un mese e mezzo, Arrigoni è arrivato a mezz’ora dalla palla a due per un lieto evento familiare (il numero 12 è diventato papà della piccola Irene) mentre Dell’Uomo con una caviglia malconcia ha sparigliato le carte con la bomba del nuovo +5 a 2’ dalla fine. Come in molti pronosticavano alla fine aver cambiato poco in estate è stato un vantaggio in questo avvio di stagione: siamo rimasti in piedi grazie al nostro vissuto, ma abbiamo fatto un mezzo miracolo e dobbiamo sfruttare la settimana di lavoro che ci attende per rimettere insieme i pezzi e crescere di condizione".

Filippo Palazzoni