Fabo, la spinta di Barsotti: "Faremo una grande gara"

Si torna a giocare di domenica e si torna a farlo al PalaTerme: un binomio che è sinonimo di garanzia per la Fabo Montecatini, ancora imbattuta davanti al pubblico amico e sconfitta fin qui solo nei turni infrasettimanali. A quattro giorni di distanza dalla nefasta trasferta di Piombino gli Herons scendono nuovamente in campo questo pomeriggio alle 18 nel match valido per l’ottava giornata di Serie B Nazionale contro la Paffoni Omegna, squadra che ha un ruolino diametralmente opposto a quello degli uomini di Barsotti: sempre sconfitta in casa ma sempre vincente lontano dal PalaBattisti, statistica alquanto bizzarra che tuttavia dovrebbe far drizzare le antenne a Natali e compagni: "Quello che ci deve spaventare di Omegna è il fatto che è una squadra dal rendimento sin qui inferiore a quelle che sono le proprie potenzialità e che nell’ultima partita è andata incontro ad una sconfitta rocambolesca – commenta coach Federico Barsotti - Verranno a Montecatini vogliosi di riscatto".

Nel caso di Omegna le armi principali si chiamano Jacopo Balanzoni, centro di stazza fra i top nel ruolo in Serie B e Marco Torgano, esterno tuttofare: "Omegna ha cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno, soprattutto nel reparto esterni, dove hanno inserito nello slot da straniero il play sloveno Kosic e la guardia Fazioli, reduce da un’ottima stagione a Crema, ma resta una squadra che fonda la propria pericolosità per la maggior parte sulla qualità, la versatilità e l’esperienza dei suoi lunghi – analizza il tecnico degli Herons – Nel pitturato la formazione di coach Ducarello può creare seri problemi, per questo dovremo sistemare qualcosa a livello tattico. Con i ragazzi abbiamo riflettuto sugli errori commessi a Piombino e sono consapevoli che giocare una partita normale quest’anno non basterà quasi mai. Per questo mi aspetto da loro l’atteggiamento giusto fin dalla palla a due e tanta determinazione: i giocatori sono i primi a non essere soddisfatti del risultato di Piombino e sono certo faranno una grande partita".

Filippo Palazzoni