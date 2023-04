Fabo Herons premia Galli, Lepori e Lupi domenica al PalaTerme

Fabo Herons Montecatini rende noto che domenica 16 aprile, prima della gara di Serie B Old Wild West contro Oleggio Basket (palla a due ore 21), saranno premiati Francesco Galli, Matteo Lepori e Guglielmo Lupi, tre giocatori che hanno conquistato la promozione della scorsa stagione, tre autentici prodotti locali del nostro territorio, semplicemente determinanti per il successo finale in C Gold, molto più quanto i numeri statistici riescano ad evidenziare. Tre ragazzi speciali, con doti umane fuori dall’ordinario, che hanno saputo integrarsi nel gruppo, e anzi fare da base dello stesso, favorendo l’inserimento degli altri atleti venuti da fuori e tutt’ora legatissimi all’ambiente Herons, con Lupi che aiuta a tenere intensi gli allenamenti di coach Barsotti ogni settimana mentre tutti e tre sono spesso sulle tribune del Palaterme per tifare rossoblù. A dimostrazione del rapporto speciale che lega ancora Francesco, Matteo e Guly alla famiglia Herons, saranno Marco Giancarli e Daniele Dell’Uomo, assieme al presidente Andrea Luchi, a consegnare le targhe “ForeverHerons” prima della palla a due.