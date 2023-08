Fabo Herons Nasce il progetto "The H Club" Un circolo esclusivo... a misura di tifoso

Creare un’ulteriore forma di aggregazione intorno al progetto Fabo Herons Montecatini, che non si limiti alla partecipazione all’evento sportivo domenicale ma che vada oltre, raggiungendo una dimensione quasi "intima" con chi vuole vivere ancor di più dall’interno le attività della società rossoblù e il lavoro dietro le quinte dei tanti addetti che con il loro operato sostengono quotidianamente dal punto di vista organizzativo e logistico squadra e staff tecnico.

Queste le finalità che stanno alla base dell’iniziativa "The H Club", presentata ieri in tarda mattinata nella "pancia" del PalaTerme. Un progetto che si rivolge più alle persone che ai partner economici e alle aziende e che va al di là del semplice concetto di sponsorizzazione: con "The H Club" il sodalizio capeggiato da Andrea Luchi vuole aprirsi ancora di più al proprio popolo, che cresce giorno dopo giorno, abbattendo una ad una le barriere che in una normale società sportiva si erigono fra ciò che succede all’interno e ciò che succede all’esterno del club.

"È per me un grande orgoglio poter presentare questa iniziativa a cui abbiamo lavorato a lungo – esordisce Davide Zinanni, uno dei sette soci fondatori della società termale –. Un progetto sportivo e sociale come il nostro ha il dovere di essere un catalizzatore di altri progetti e in generale di idee, ma anche di persone che vogliono vivere più da vicino la nostra società. Aggregare è la nostra prima finalità, la seconda è dare la possibilità a chi lo vorrà di vedere quanto lavoro c’è dietro i gesti tecnici dei giocatori durante i match, confrontandosi con il nostro staff tecnico su come si prepara una partita, oppure stando a contatto con la squadra per capire le sensazioni dei giocatori. Tutto questo e molto altro sarà il nostro H Club".

Un club esclusivo che avrà un costo di ingresso di circa 2000 euro e che ai propri iscritti riserverà molti benefit: alcuni "canonici", fra i quali due abbonamenti in poltroncina pari per tutta la durata della stagione, un pass auto, accessi nell’"area hospitality" del PalaTerme e un LNP pass per seguire in streaming tutte le gare degli "aironi"; altri più esclusivi, come la possibilità di ricevere materiale tecnico ufficiale della squadra (compresa una canotta da gara autografata dal proprio giocatore preferito), quattro alberi della "Foresta Herons" nell’ambito del progetto dell’anno "green" varato dal club termale, ma soprattutto si potrà avere l’opportunità di partecipare a due eventi con squadra e staff tecnico per conoscere i segreti della gestione tecnica del gruppo.

Filippo Palazzoni