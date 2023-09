Fabo Herons Buon test contro La Spezia

Al PalaSprint di La Spezia, la Fabo Herons Montecatini ha rotto il ghiaccio, tornando a calcare un parquet con un avversario di fronte ed un arbitro a dirigere i giochi dopo più di tre mesi. Inevitabili un po’ di pesantezza e una condizione da migliorare. Dopo appena dodici giorni di preparazione le gambe di capitan Natali e compagni non potevano che essere imballate dai carichi di lavoro, a cui coach Federico Barsotti ha sottoposto i suoi ragazzi; tutto ciò non ha comunque impedito alla truppa rossoblù di vincere tutti e quattro i "tempini" della prima amichevole prestagionale contro lo Spezia Basket Club, avversario non banale visto che la formazione ligure l’anno scorso è stata protagonista di una cavalcata che l’ha condotta alla promozione in Serie B Interregionale.

Dal punto di vista del "tonnellaggio" siamo al cospetto di uno dei roster più pesanti dell’era barsottiana: due dei tre innesti della campagna acquisti estiva, ovvero Sgobba e Longo, sono infatti lunghi puri e avranno bisogno di più tempo per trovare la condizione migliore, discorso che può essere applicato anche a giocatori come Arrigoni, Lorenzetti e Natali. Non è un caso che i due quarti in cui gli "aironi" hanno mostrato maggiore brillantezza siano stati quelli iniziali (primo e terzo), conclusi rispettivamente 14-33 e 15-23, mentre secondo e quarto periodo hanno visto i termali leggermente più in difficoltà, anche a causa di rotazioni ed esperimenti apportati in corso d’opera dal tecnico degli Herons.

"È stato un buon allenamento – commenta Barsotti –. Tornavamo in campo dopo pochi giorni di lavoro e non mi aspettavo di vedere cose particolari, l’amichevole è servita ai ragazzi per riprendere confidenza con il ritmo di una gara, avevano gran voglia di tornare a giocare assieme e per questo ritengo sia stato un test molto utile".

Test che tuttavia ha rappresentato solo l’inizio di un mese intenso: fra due giorni Natali e compagni faranno infatti il loro esordio stagionale al PalaTerme per la seconda amichevole di questo periodo di preparazione. Amichevole per palati fini perché l’avversario è da leccarsi i baffi: in via Cimabue infatti sarà di scena la Pielle Livorno, una delle formazioni top del girone A della Serie B Nazionale. Spettacolo assicurato in campo e sugli spalti, visto che il match di domenica alle 18 sarà aperto al pubblico (ingresso libero) e dal capoluogo livornese è atteso circa un centinaio di tifosi biancoblù.

Filippo Palazzoni