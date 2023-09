Fabo Herons al PalaTerme vs Legnaia: Test Basket a Firenze

Nuovo test stagionale in arrivo per la Fabo, che stasera alle 19:30 scende in campo ancora al PalaTerme contro l’Olimpia Legnaia, formazione che nella prossima annata disputerà il campionato di Serie B Interregionale. Nelle file dei fiorentini militano vecchie conoscenze del basket termale come Lorenzo Cherubini e Tommaso Ingrosso. Sarà questa l’ultima prova per i ragazzi allenati da Federico Barsotti prima del derby di Supercoppa in pogramma sabato alle 21. Da capire se torneranno a disposizione Gianluca Carpanzano e Nicola Natali, entrambi assenti contro la Pielle. Intanto procede molto bene la campagna abbonamenti: chi sottoscriverà la tessera avrà in omaggio un biglietto per il derby di sabato.

Francesco Bocchini