Fabo conferma Giancarli Un altro anno in rossoblù

Le fondamenta degli Herons rimarranno salde a sorreggere l’architettura rossoblù anche nella nuova Serie B Nazionale. Dopo l’annuncio del rinnovo di Daniele Dell’Uomo la Fabo Herons Montecatini ha ufficializzato nella mattinata di ieri anche il prosieguo del rapporto con il primo capitano della storia del club di Andrea Luchi, ovvero Marco Giancarli, che ha esteso il suo contratto fino al giugno 2024. Giancarli è un "airone" della prima ora, fortemente voluto da Barsotti fin dal principio della sua nuova avventura a Montecatini: lui e la guardia calabrese, che ha rinnovato per altre tre stagioni, sono le pietre miliari su cui è stato costruito il roster che ha sbancato il campionato di Serie C Gold più di un anno fa, ma più in generale sono l’anima di una squadra che sta bruciando le tappe.

Soprattutto il numero 17 ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla causa termale, accettando per amore dei colori rossoblù anche di fare un passo indietro e cedere la fascia di capitano a Nicola Natali: "Marco rappresenta la continuità, essendo stato il primo giocatore a firmare per gli Herons nel giugno del 2021, ed è subito entrato nei cuori di staff, società, compagni e tifosi, per il suo carattere mite e battagliero, per la sua capacità di emozionarsi, per il suo attaccamento alla maglia e per la sua voglia di lottare e di emergere sempre – si legge nella nota diffusa dalla società sul sito ufficiale e sui propri canali social - Molte delle fortune degli Herons sono legate al suo nome, il suo spirito è stato fondamentale in questi due anni, la filosofia del Club si sposa bene con la sua impronta, anche per la leadership che ha saputo mettere al servizio del gruppo".

Tutte doti che sono valse al play di Genzano di Roma la riconferma anche per la stagione 2023-2024.

Filippo Palazzoni