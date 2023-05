Fabo ancora a Orzinuovi Stasera si gioca garadue

La prima storica volta degli Herons nei playoff di Serie B finisce senza il miracolo: l’Agribertocchi Orzinuovi vince gara-1 della serie regolando i termali 67-61, al termine di una gara dominata dalle difese. Come prevedibile, però, la Fabo ha dimostrato di non voler essere lo sparring partner di nessuno: sotto di 9 punti all’alba dell’ultimo quarto la formazione di coach Federico Barsotti ha avuto la forza di ribaltare il passivo e mettere il naso avanti a 130 secondi dalla fine, salvo poi cedere nel finale. Per il tecnico montecatinese dunque i motivi per sorridere ci sono e non sono pochi: "Abbiamo dato prova di poter stare in questa serie – esordisce Barsotti – E’ stata una partita di rincorsa per noi, ma abbiamo lottato. Sapevamo che nell’ultimo quarto potevamo invertire l’inerzia della gara, ci è capitato spesso e anche stavolta ci siamo riusciti. Poi però abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo su un paio di situazioni e per vincere su un campo del genere devi essere perfetto. Io non so se Orzinuovi sia la migliore squadra di questa categoria, ma quando in una stagione vinci 35 partite su 40 significa che hai una grande solidità, qualità che hanno dimostrato anche contro di noi, vincendo anche senza uno dei loro migliori giocatori". Già, perché il primo atto della serie contro gli Herons non ha visto protagonista Giovanni Gasparin, uno degli esterni più pericolosi a disposizione di coach Calvani, nonché capitano degli orceani. Non è ancora certo se l’ex Cento riuscirà a recuperare per gara-2, in programma già questa sera alle 20:30 sempre in terra bresciana, quel che certo è che gli "aironi" non hanno perso tempo e sono scesi in campo a neanche dodici ore dalla palla a due di gara-1 per cercare di apportare correttivi ad alcune situazioni tattiche, in vista del secondo appuntamento di questa serie. Ma cosa è possibile aggiustare in poco più di 48 ore? "Abbiamo ancora margini di miglioramento sul piano della concentrazione e dell’applicazione, quando si gioca ad un livello di basket così alto è fondamentale commettere meno ingenuità possibili – rivela coach Barsotti – Noi ne abbiamo fatte alcune nei primi due quarti di gara-1, un po’ meno nei secondi venti minuti, ma Orzinuovi ci ha insegnato come vincere, perché di regali non ce ne ha fatti, anzi, ha collezionato appena quattro palle perse nonostante abbiamo difeso con buona intensità per gran parte dei minuti. Anche dal punto di vista difensivo però possiamo far meglio su alcune situazioni e vedremo come poter aggiustare qualcosa velocemente. Noi abbiamo una missione, quella di allungare il più possibile questa serie, perché siamo convinti che più riusciamo ad allungarla più possa emergere la nostra energia e fisicità, quindi andiamo avanti con fiducia verso la prossima sfida".

Filippo Palazzoni