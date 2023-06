Espresso Grif all’esame della pista piccola Per la svedese Foxtail vittoria con brivido

Sabato dal programma ampio e variegato, il trotter termale è sempre più attento alle esigenze delle famiglie con una serie di iniziative a bordo pista che vanno a completare il comunque entusiasmante spettacolo delle corse. I più piccoli quest’anno sono al centro dell’attenzione, dal battesimo della sella ai laboratori creativi passando per la baby dance e i personaggi dei cartoni animati con cui scattare una foto. Per i ragazzi più grandi invece è stato allestito un circuito di mountain-bike con le bici messe a disposizione dallo staff. Cinema sotto le stelle e finale di Champions League tra Inter e Manchester City a completare una serata particolarmente intensa. Le iniziative a bordo pista non distolgono comunque l’attenzione dalle corse dei cavalli, il programma tecnico si articola su sette sfide incertissime. La corsa più importante della serata è proprio la prima, Premio Scuderia Vergaio per i giovanissimi di tre anni non vincitori di dieci mila euro in carriera, la corsa riservata ai gentleman driver rientra nell’iniziativa benefica "Trofeo regionale Onlus Dynamo Camp". Il pronostico parte obbligatoriamente da Espresso Grif dopo la recente vittoria a Follonica ma c’è l’incognita della pista piccola che affronta per la prima volta in carriera. Enya delle Badie è una rivale piuttosto concreta ma Elisabeth Op e Ecuador Cr pur essendo un filo sotto hanno numero e forma per capovolgere la situazione. A seguire la prova di qualificazione al campionato italiano gentleman, in questa corsa i cavalli sono stati abbinati ai guidatori tramite sorteggio. Zimmy Cub con l’amazzone Rebecca Dami sembra aver ritrovato la forma ma ha uno scoodo numero sei. Inizio del convegno ore 20,10.

Martina Nerli