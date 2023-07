Engine Sport su ottimi livelli in Casentino

Doppia soddisfazione per Engine Sport nel fine settimana al 43° Rally del Casentino. La gara, con base a Bibbiena, era la terza delle quattro dell’International Rally Cup, dove ha colto un nuovo ed importante podio, terzo di classe, nella categoria Rally4 Emanuele Danesi, in lizza per un posto al sole tra le due ruote motrici prestige, dove ha firmato la sesta posizione sotto la bandiera a scacchi, importante tassello prima del rush finale in autunno a Schio. Danesi si è confermato secondo in campionato. Il pilota di Marliana, affiancato da Andrea Sarti, non ha dunque tradito le attese al volante della Peugeot 208 Rally4 della Rse, gravitando per l’intero arco della gara nelle posizioni importanti della classifica. Prestazione di spessore anche per l’aretino Paolo Segantini, in coppia con Piras, sulla Skoda Fabia R5 della AutoSole 2.0.