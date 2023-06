Emanuele Ferruzzi, 5° arrivo nella Polisportiva Monsummanese 2024, "Spero di fare risultati di squadra"

Uno degli allievi toscani più bravi e brillanti della categoria Emanuele Ferruzzi (tra l’altro campione toscano di ciclocross) che corre nella Bessi di Calenzano, è il quinto arrivo per la formazione juniores della Polisportiva Monsummanese 2024. "Le mie prime impressioni per il prossimo anno sono molto buone - dice Ferruzzi - visto che molti componenti della squadra li conosco già, spero di integrarmi al meglio nel gruppo e così facendo arrivare anche a fare risultati, non solo personali ma soprattutto di squadra". Domenica Ferruzzi è giunto secondo a Borgo S. Lorenzo.