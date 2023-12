"Elledì Dilaga: Nuova Comauto Pistoia Battuta 12-0"

L’impegno era a dir poco proibitivo, trattandosi di una formazione più forti del campionato. E alla fine, l’Elledì ha rispettato il pronostico, vincendo con un netto 12-0 che non lascia spazio a recriminazioni. Questo il pesante passivo con cui la Nuova Comauto Pistoia è tornata dal Piemonte. L’ennesima giornata-no per il sodalizio pistoiese, che ha faticato sin dalle prime battute. E i rivali hanno dilagato, con sei gol per tempo. La compagine pistoiese ha così rimandato ulteriormente la conquista dei primi punti stagionali, rimanendo inchiodata a quota 0. Adesso il turno di riposo per lavorare e provare a invertire la rotta.