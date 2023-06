Effepi Sport pronta al Rallye San Martino di Castrozza, Fruini e Natalini in gara per la GR Yaris Rally Cup

È un palcoscenico importante, quello che attende Effepi Sport in questo fine settimana. La scuderia pistoiese è attesa sulle strade del Rallye San Martino di Castrozza, terzo appuntamento della GR Yaris Rally Cup. La manche del campionato monomarca – ambientata in Trentino Alto Adige - chiamerà in causa due copiloti rappresentanti del sodalizio, Simone Fruini e Alessio Natalini. Per entrambi si tratterà dell’occasione di esordio sulle strade della provincia di Trento, chilometri validi per il Campionato Italiano Rally Asfalto. Salirà ancora sul sedile destro della GR Yaris Evo di Lion Motor Events, Simone Fruini. Il copilota pistoiese dividerà ancora l’abitacolo della vettura a trazione integrale con Thomas Paperini. L’equipaggio, sarà chiamato a riscattare l’uscita di strada accusata al Rally Regione Piemonte, ultimo appuntamento disputato dai protagonisti del "monomarca", cercando di recuperare la leadership nella classifica assoluta di campionato.